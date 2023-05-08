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Распоряжение о помиловании исполнено в учреждении отбывания наказания №2

Распоряжение о помиловании исполнено в учреждении отбывания наказания №2 Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц исполнено в учреждении отбывания наказания №2 пенитенциарной службы министерства юстиции.
Внутренняя политика
8 мая 2023 г. 14:42
Распоряжение о помиловании исполнено в учреждении отбывания наказания №2

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц исполнено в учреждении отбывания наказания №2 пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, в этом учреждении распоряжение коснулось 33 осужденных.

Из них 12 выпущены на свободу, срок наказания 21 сокращен вдвое.

Согласно распоряжению, помилован 801 осужденный, из них 463 человека освобождены от наказания в виде лишения свободы, 220 человек - от половины неотбытой части наказания в виде лишения свободы, 118 человек - от иных наказаний, не связанных с лишением свободы (ограничение свободы, исправительные работы, наказание в виде штрафа и условное наказание).

Следует отметить, что данное распоряжение является крупнейшим актом о помиловании, принятым в истории независимой Азербайджанской Республики, по числу лиц, на которых оно распространяется.

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