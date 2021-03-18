Раскрыто число зараженных коронавирусом в школах

Из персонала COVID-19 заразились 714 человек

"Ведется анализ ежедневных случаев инфицирования. Если происходит массовое заражение внутри школы, естественно, школа переходит на дистанционное обучение. Если это носит индивидуальный характер, класс переходит на дистанционное обучение".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, с 1 февраля вирусом заразились 164 ученика.

Э.Амруллаев сказал, что из персонала COVID-19 заразились 714 человек.

Министр отметил, что в настоящее время 626 классов перешли на дистанционное обучение, 233 из них вернулись к традиционному обучению, 393 продолжают обучение по дистанционной форме: "В целом на общее дистанционное обучение перешли 48 школ. 41 из них в настоящее время все еще работает в дистанционной форме. 7 школ вновь вернулись к традиционному обучению”.