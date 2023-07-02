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Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет

Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет.
Внутренняя политика
2 июля 2023 г. 11:45
Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет

Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет.

Как передает Report, соответствующую информацию представил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на торжественной церемонии, посвященной Дню полиции и выпуску 2022/2023 учебного года полицейской академии.

По его словам, за последние 20 лет проводилась непрерывная работа в области предотвращения преступлений и их расследования, а также защиты законных интересов граждан в целом. Таким образом было нейтрализовано около 24 тыс. преступных группировок и банд.

"Было собрано более 22 тысяч единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, количество правонарушений с применением стрелкового оружия значительно сократилось. В среднем было раскрыто 87 процентов преступлений, задержано более 69 тысяч обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 20 тонн наркотических средств", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son 20 ildə törədilən cinayətlərin statistikası açıqlanıb

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