Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет

Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет.

Раскрыта статистика преступлений, совершенных в Азербайджане за последние 20 лет.

Как передает Report , соответствующую информацию представил министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов на торжественной церемонии, посвященной Дню полиции и выпуску 2022/2023 учебного года полицейской академии.

По его словам, за последние 20 лет проводилась непрерывная работа в области предотвращения преступлений и их расследования, а также защиты законных интересов граждан в целом. Таким образом было нейтрализовано около 24 тыс. преступных группировок и банд.

"Было собрано более 22 тысяч единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия, количество правонарушений с применением стрелкового оружия значительно сократилось. В среднем было раскрыто 87 процентов преступлений, задержано более 69 тысяч обвиняемых, изъято из незаконного оборота около 20 тонн наркотических средств", - отметил министр.