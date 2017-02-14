Рашадат Ахундов вышел из Nida

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Рашадат Ахундов вышел из гражданского движения Nida. Как передает Report, об этом заявил сам Р. Ахундов.

Он отметил, что прекращает общественно-политическую деятельность.

"Наша ошибка заключалась в том, что мы не положили конец всему после того, как написали прошение о помиловании в тюрьме. Мы начали новый процесс, но не довели его до конца. Мы разбили надежды наших друзей. Моя совесть чиста перед всеми, особенно, перед близкими друзьями. Я никогда ничего не скрывал от них. За все эти годы я ни разу не изменил ни своим друзьям, ни своей совести", – добавил Р. Ахундов.

Отметим, что Р. Ахундов был задержан в 2013 году. Ему были выдвинуты обвинения по статье 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой) УК. В 2014 году решением Бакинского суда по тяжким преступлениям член Nida был приговорен к 8 годам лишения свободы. В 2016 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании, и Р. Ахундов вышел на свободу.