Рашад Оруджев назначен первым заместителем председателя ЦБА

12:00

Рашад Темраз оглу Оруджев назначен первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

С июня 2011 года Р. Оруджев занимал должность генерального директора Центрального банка. 31 мая стал членом правления банка.

Р. Оруджев родился в 1978 году в Баку. Начал трудовую деятельность в 1998 году, с 2000 года занимает различные позиции в ЦБА.

В сентябре 2019 года награжден медалью “Терегги” по случаю 100-летия создания Центрального банка Азербайджана и За заслуги в развитии банковского дела. Женат, имеет 2 детей.