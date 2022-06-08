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Рашад Оруджев назначен первым заместителем председателя ЦБА

Рашад Оруджев назначен первым заместителем председателя ЦБА 12:00
Внутренняя политика
8 июня 2022 г. 12:06
Рашад Оруджев назначен первым заместителем председателя ЦБА

Рашад Темраз оглу Оруджев назначен первым заместителем председателя Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

С июня 2011 года Р. Оруджев занимал должность генерального директора Центрального банка. 31 мая стал членом правления банка.

Р. Оруджев родился в 1978 году в Баку. Начал трудовую деятельность в 1998 году, с 2000 года занимает различные позиции в ЦБА.

В сентябре 2019 года награжден медалью “Терегги” по случаю 100-летия создания Центрального банка Азербайджана и За заслуги в развитии банковского дела. Женат, имеет 2 детей.

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Версия на английском языке Rashad Orujov appointed CBA First Deputy Chairman 
Версия на азербайджанском языке Rəşad Orucov Mərkəzi Bankın sədrinin birinci müavini təyin edilib

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