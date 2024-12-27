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Рашад Набиев: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове

Рашад Набиев: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове Версию о взрыве кислородного баллона в потерпевшем крушение самолете AZAL выдвинул диспетчер в Ростове.
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 18:25
Рашад Набиев: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове

Версию о взрыве кислородного баллона в потерпевшем крушение самолете AZAL выдвинул диспетчер в Ростове.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, комментируя заявления казахстанских официальных лиц о крушении самолета Embraer 190.

"В своих заявлениях казахстанские официальные лица отметили, что версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове. Необходимо проверить достоверность этой информации, так как заявление сделала заинтересованная сторона", - сказал Набиев.

Министр также подчеркнул, что есть очевидные факты, такие как звуки взрывов, доносившиеся снаружи самолета, которые опровергают эту версию.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке Minister: Claim about oxygen tank explosion on AZAL plane made by dispatcher in Rostov
Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: Təyyarədə oksigen balonunun partlaması iddiasını Rostovdakı dispetçer irəli sürüb

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