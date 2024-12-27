Рашад Набиев: Версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове

Версию о взрыве кислородного баллона в потерпевшем крушение самолете AZAL выдвинул диспетчер в Ростове.

Версию о взрыве кислородного баллона в потерпевшем крушение самолете AZAL выдвинул диспетчер в Ростове.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, комментируя заявления казахстанских официальных лиц о крушении самолета Embraer 190.

"В своих заявлениях казахстанские официальные лица отметили, что версию о взрыве кислородного баллона выдвинул диспетчер в Ростове. Необходимо проверить достоверность этой информации, так как заявление сделала заинтересованная сторона", - сказал Набиев.

Министр также подчеркнул, что есть очевидные факты, такие как звуки взрывов, доносившиеся снаружи самолета, которые опровергают эту версию.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.