Рашад Набиев: Расшифровка бортовых самописцев будет осуществлена в соответствии с законодательством

Расшифровка бортовых самописцев самолета авиакомпании Azerbaijan Azirlines (AZAL), потерпевшего крушение вблизи казахстанского Актау, будет осуществлена в соответствии с законодательством.
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Он напомнил, что "черные ящики" самолета уже найдены.
Ранее главный транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов сообщил на брифинге, что бортовой самописец самолета найден.
Отметим, что 25 декабря самолет Embraer Е-190 авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров навестили в Казахстане граждан Азербайджана, выживших в авиакатастрофе. Главы ведомств поинтересовались состоянием здоровья раненых, проходящих лечение в больницах Актау.
Министры в беседе с пострадавшими уточнили обстоятельства возникновения чрезвычайной ситуации на борту самолета и возможные причины крушения.