Раненный в результате атак ВС Армении: Историко-религиозные памятники Азербайджана были разграблены

На заседании Бакинского военного суда 22 августа пострадавший Мухтар Гашимов рассказал, что во время армянской оккупации села Джиджимли в Лачыне были разрушены надгробия, с тел похороненных снимались золотые зубы.

Как сообщает Report, по его словам, 18 мая 1992 года он стал вынужденным переселенцем в результате нападений ВС Армении.

"Еще в 1989 году в нашем селе убили пастуха Мехди Магомедова во время выпаса скота. А в 1992 году наше село обстреливали из самого современного оружия, нас непрерывно обстреливали снарядами. В то время я и моя маленькая дочь были ранены в ноги.

На кладбище были разрушены надгробия могил, вырывали золотые зубы у похороненных. Наши историко-религиозные памятники разграблены", - добаивл он.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая агрессивную войну, геноцид, нарушение норм международного гуманитарного права, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также ряд других преступлений, совершенных в ходе военной агрессии Армении.