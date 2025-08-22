О нас

Раненный в результате атак ВС Армении: Историко-религиозные памятники Азербайджана были разграблены

Раненный в результате атак ВС Армении: Историко-религиозные памятники Азербайджана были разграблены 14:28 Пострадавший Мухтар Гашимов, выступивший 22 августа на заседании Бакинского военного суда, рассказал, что во время оккупации села Джиджимли в Лачыне были разрушены надгробия и извлечены золотые зубы у трупов.
Внутренняя политика
22 августа 2025 г. 14:55
Раненный в результате атак ВС Армении: Историко-религиозные памятники Азербайджана были разграблены

На заседании Бакинского военного суда 22 августа пострадавший Мухтар Гашимов рассказал, что во время армянской оккупации села Джиджимли в Лачыне были разрушены надгробия, с тел похороненных снимались золотые зубы.

Как сообщает Report, по его словам, 18 мая 1992 года он стал вынужденным переселенцем в результате нападений ВС Армении.

"Еще в 1989 году в нашем селе убили пастуха Мехди Магомедова во время выпаса скота. А в 1992 году наше село обстреливали из самого современного оружия, нас непрерывно обстреливали снарядами. В то время я и моя маленькая дочь были ранены в ноги.

На кладбище были разрушены надгробия могил, вырывали золотые зубы у похороненных. Наши историко-религиозные памятники разграблены", - добаивл он.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая агрессивную войну, геноцид, нарушение норм международного гуманитарного права, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти, а также ряд других преступлений, совершенных в ходе военной агрессии Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani citizen wounded in Lachin as result of Armenia’s attacks testifies in court
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Ordusunun hücumları nəticəsində Laçında yaralanmış şəxs: Qəbirlərin başdaşıları dağıdılıb, meyitlərin qızıl dişləri çıxarılıb

Другие новости из категории

Генпрокуратура Азербайджана организовала международную конференцию в Лачыне
ФотоГенпрокуратура Азербайджана организовала международную конференцию в Лачыне
22 августа 2025 г. 15:05
Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов
ФотоЖителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов
22 августа 2025 г. 14:47
Президент наградил отличившихся военнослужащих Службы государственной охраны
Президент наградил отличившихся военнослужащих Службы государственной охраны
22 августа 2025 г. 14:36
Кямран Алиев: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономическую и политическую интеграцию
Кямран Алиев: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в экономическую и политическую интеграцию
22 августа 2025 г. 13:23
В Лачын к 2026 году вернутся еще 60 семей
В Лачын к 2026 году вернутся еще 60 семей
22 августа 2025 г. 13:19
В первом жилом комплексе Кяльбаджара уже разместились 20 семей
В первом жилом комплексе Кяльбаджара уже разместились 20 семей
22 августа 2025 г. 11:35
Третий жилой комплекс в Кяльбаджаре рассчитан на 476 квартир
Третий жилой комплекс в Кяльбаджаре рассчитан на 476 квартир
22 августа 2025 г. 11:26
В 1-м жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все условия для жителей
ФотоВ 1-м жилом комплексе в Кяльбаджаре созданы все условия для жителей
22 августа 2025 г. 11:14
Кямран Алиев: Принятие первой Конституции Азербайджана связано с именем Гейдара Алиева
Кямран Алиев: Принятие первой Конституции Азербайджана связано с именем Гейдара Алиева
22 августа 2025 г. 11:12
Представитель комитета: Парк Кяльбаджар станет привлекательным местом для горожан и туристов
Представитель комитета: Парк Кяльбаджар станет привлекательным местом для горожан и туристов
22 августа 2025 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi