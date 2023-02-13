О нас

Рамиз Рзаев: Соцсети не должны подрывать доверие к судам

Рамиз Рзаев: Соцсети не должны подрывать доверие к судам "Использование социальных медиа не должно подрывать доверие к судам".
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 12:32
Рамиз Рзаев: Соцсети не должны подрывать доверие к судам
Report/ Firi Salim

"Использование социальных медиа не должно подрывать доверие к судам".

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Рамиз Рзаев сказал на международной конференции на тему "Роль Верховных судов в правосудии: положительный опыт и современные вызовы".

По его словам, социальные медиа обеспечивают ряд преимуществ, однако параллельно создают риски, которые могут привести к нарушению принципов независимости, беспристрастности и честности в связи с судебной деятельностью: "Вероятно, одной из проблем, с которой сталкивается любая страна, является вмешательство и влияние общества и отдельных групп на судебную деятельность".

Он отметил, что такое применение социальных медиа недопустимо, и закон должен предусматривать ответственность за вмешательство в судебную деятельность.

"Мы все принимаем, что свобода слова и выражения является фундаментальным правом в любом обществе. Однако использование социальных медиа не должно подрывать доверие к судам, не должно иметь форму вмешательства и влияния на дела, находящиеся в производстве, и не должно превращать законность и справедливость принятых решений в предмет насмешек", - добавил Р.Рзаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ramiz Rzayev: "Sosial mediadan istifadə məhkəmələrə olan etimadı zədələyəcək formada olmamalıdır"

Самое важное

Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
Cостоялась церемония закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости Азербайджана
13 февраля 2023 г. 11:32
Азербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели вызволили 51 человека, извлекли 613 тел из-под завалов в Турции
13 февраля 2023 г. 10:01
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана
10 февраля 2023 г. 22:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с гумпомощью пострадавшим от землетрясения в Турции
10 февраля 2023 г. 18:39
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi