Рамиз Рзаев: Соцсети не должны подрывать доверие к судам

"Использование социальных медиа не должно подрывать доверие к судам".

"Использование социальных медиа не должно подрывать доверие к судам".

Как сообщает Report, об этом председатель Верховного суда Рамиз Рзаев сказал на международной конференции на тему "Роль Верховных судов в правосудии: положительный опыт и современные вызовы".

По его словам, социальные медиа обеспечивают ряд преимуществ, однако параллельно создают риски, которые могут привести к нарушению принципов независимости, беспристрастности и честности в связи с судебной деятельностью: "Вероятно, одной из проблем, с которой сталкивается любая страна, является вмешательство и влияние общества и отдельных групп на судебную деятельность".

Он отметил, что такое применение социальных медиа недопустимо, и закон должен предусматривать ответственность за вмешательство в судебную деятельность.

"Мы все принимаем, что свобода слова и выражения является фундаментальным правом в любом обществе. Однако использование социальных медиа не должно подрывать доверие к судам, не должно иметь форму вмешательства и влияния на дела, находящиеся в производстве, и не должно превращать законность и справедливость принятых решений в предмет насмешек", - добавил Р.Рзаев.