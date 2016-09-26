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    Рамиз Мехтиев: Венецианская комиссия распространила подобную информацию на основе полученного указания

    Референдум даст Азербайджану многое

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев прокомментировал заключение Венецианской комиссии Совета Европы по поводу проекта акта референдума о внесении изменений в Конституцию страны. 

    Как сообщает Report, в заявлении журналистам Р.Мехтиев сказал, что его отношение к заключению Венецианской комиссии отрицательное: "Они не проводили с нами обсуждений. Мы не направляли им документа. Они распространили подобную информацию на основе полученного указания. Наше отношение крайне отрицательное. Референдум даст Азербайджану многое".  

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