Рамиз Мехтиев: Венецианская комиссия распространила подобную информацию на основе полученного указания

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Руководитель Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев прокомментировал заключение Венецианской комиссии Совета Европы по поводу проекта акта референдума о внесении изменений в Конституцию страны.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам Р.Мехтиев сказал, что его отношение к заключению Венецианской комиссии отрицательное: "Они не проводили с нами обсуждений. Мы не направляли им документа. Они распространили подобную информацию на основе полученного указания. Наше отношение крайне отрицательное. Референдум даст Азербайджану многое".