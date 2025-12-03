Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Рамин Мамедов: Язык, моральные ценности - основополагающие принципы нацидентичности

    Внутренняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 11:52
    Рамин Мамедов: Язык, моральные ценности - основополагающие принципы нацидентичности

    Историческая память народа, язык, культурное наследие, моральные ценности и традиции государственности – основополагающие принципы азербайджанской национальной идентичности.

    Как сообщает корреспондент Report из Гёйчая, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на региональной конференции на тему "Национально-духовная идентичность и современные вызовы".

    Он подчеркнул, что руководство страны внесло значительный вклад в сохранение национальной идентичности.

    Председатель комитета добавил, что национальная идентичность определяет индивидуальное и коллективное поведение, мировоззрение и образ жизни народа, процесс самосознания и моральные нормы.

    "Историческая память, язык, культурное наследие, моральные ценности и традиции государственности нашего народа являются основополагающими принципами азербайджанской национальной идентичности. Эта идентичность представляет собой комплексную систему, формирующую наше индивидуальное и коллективное поведение, общественные отношения и взгляд на будущее", - сказал Мамедов.

    Рамин Мамедов конференция национальная идентичность
    Ramin Məmmədov: Dil, əxlaq, mədəni irs və dövlətçilik ənənələri milli kimliyimizin təməl sütunlarıdır
    Elvis

    Последние новости

    11:59

    Антонин Минарский рассказал об ожиданиях от ЧМ по пожарно-спасательному спорту в 2026 году

    Спорт
    11:52

    Рамин Мамедов: Язык, моральные ценности - основополагающие принципы нацидентичности

    Внутренняя политика
    11:46

    Глава ЦСИ назвал "утечку мозгов" одной из причин для беспокойства в Азербайджане

    Наука и образование
    11:44

    Посланник США направляется в Бейрут для переговоров по Ливану и Израилю

    Другие страны
    11:44
    Фото

    Камаледдин Гейдаров награжден медалью "За вклад в международное сотрудничество"

    Внешняя политика
    11:38

    Али Ализаде: Азербайджан привержен укреплению сотрудничества в рамках ОЭС

    Внешняя политика
    11:34

    ЦБА автоматизировал процесс проверки

    Финансы
    11:34

    Для строительства сельхозобъектов в Азербайджане потребуется разрешение

    Милли Меджлис
    11:28

    Президент Федерации: Азербайджанские спасатели прогрессируют очень быстро

    Внешняя политика
    Лента новостей