Рамин Мамедов: Язык, моральные ценности - основополагающие принципы нацидентичности

Как сообщает корреспондент Report из Гёйчая, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на региональной конференции на тему "Национально-духовная идентичность и современные вызовы".

Он подчеркнул, что руководство страны внесло значительный вклад в сохранение национальной идентичности.

Председатель комитета добавил, что национальная идентичность определяет индивидуальное и коллективное поведение, мировоззрение и образ жизни народа, процесс самосознания и моральные нормы.

"Историческая память, язык, культурное наследие, моральные ценности и традиции государственности нашего народа являются основополагающими принципами азербайджанской национальной идентичности. Эта идентичность представляет собой комплексную систему, формирующую наше индивидуальное и коллективное поведение, общественные отношения и взгляд на будущее", - сказал Мамедов.