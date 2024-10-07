Рамин Мамедов: В Азербайджане все имеют равные права, независимо от религии и национальности

В Азербайджане все, независимо от религиозной и национальной принадлежности, имеют равные права.

В Азербайджане все, независимо от религиозной и национальной принадлежности, имеют равные права.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на встрече в США, организованной Фондом Стирлинга при церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Мамедов рассказал о здоровой религиозной среде и образцовых традициях сосуществования в Азербайджане, а также о мерах, которые предпринимаются в стране под руководством президента Ильхама Алиева, для защиты толерантных и мультикультурных ценностей.

Он подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, реализует важные проекты в направлении укрепления этой уникальной среды толерантности в Азербайджане.

На встрече приняли участие представители правительства, эксперты научно-исследовательских институтов, руководители религиозных общин и организации гражданского общества.

Участники встречи выразили удовлетворение заботой, оказываемой в Азербайджане представителям всех религиозных конфессий, а также работой, проводимой для развития межрелигиозного и межкультурного диалога.