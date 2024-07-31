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Рамин Мамедов: В Азербайджане в религиозной сфере ситуация стабильная

Рамин Мамедов: В Азербайджане в религиозной сфере ситуация стабильная В Азербайджане в религиозной сфере ситуация стабильная.
Внутренняя политика
31 июля 2024 г. 13:58
Рамин Мамедов: В Азербайджане в религиозной сфере ситуация стабильная

В Азербайджане в религиозной сфере ситуация стабильная.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов сказал на встрече с религиозными деятелями мечети "Ханым Фатимеи-Захра", расположенной в Сураханском районе Баку.

Он отметил, что Азербайджан является образцовой страной с точки зрения отношений между конфессиями.

Р. Мамедов подчеркнул важность просвещения с точки зрения сохранения здоровой религиозной среды в стране, добавив, что на религиозных деятелях лежит большая ответственность в данном направлении, и дал соответствующие рекомендации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRamin Məmmədov: Azərbaycanda dini sahədə stabil mühit mövcuddur

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