Рамин Мамедов: В Азербайджане в религиозной сфере ситуация стабильная

В Азербайджане в религиозной сфере ситуация стабильная.

В Азербайджане в религиозной сфере ситуация стабильная.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов сказал на встрече с религиозными деятелями мечети "Ханым Фатимеи-Захра", расположенной в Сураханском районе Баку.

Он отметил, что Азербайджан является образцовой страной с точки зрения отношений между конфессиями.

Р. Мамедов подчеркнул важность просвещения с точки зрения сохранения здоровой религиозной среды в стране, добавив, что на религиозных деятелях лежит большая ответственность в данном направлении, и дал соответствующие рекомендации.