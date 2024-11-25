Рамин Мамедов: Расовая дискриминация, религиозный экстремизм и ксенофобия представляют угрозу человечеству

15:23

Идеологическая борьба, этнорелигиозные конфликты, поляризация, расовая дискриминация, религиозный экстремизм и ксенофобия угрожают благополучию человечества.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на 11-м пленарном заседании Международного парламента по толерантности и миру на тему "В поисках мира, примирения и толерантности", организованном парламентом Камбоджи и Глобальным советом за толерантность и мир.

Он отметил важность пропаганды толерантности и мира в борьбе с дискриминацией и экстремизмом.

"Прошедшие в Баку престижные мероприятия, такие как Всемирный форум межкультурного диалога, Международный гуманитарный форум и Глобальный саммит религиозных лидеров мира, играют важную роль в межкультурном диалоге", - добавил Р.Мамедов.

Он также отметил, что призывы влиятельных религиозных лидеров на Глобальном саммите в рамках СОР29 сыграют важную роль в решении глобальных проблем, связанных с изменением климата, загрязнением атмосферы и окружающей среды, нехваткой продовольствия.

В рамках заседания глава Госкомитета встретился с председателем Сената Камбоджи, бывшим премьер-министром Хун Сеном и рассказал о мерах, реализуемых в Азербайджане в сфере защиты мультикультурных ценностей.

Хун Сен подчеркнул, что Азербайджан, известный своей толерантностью, признан одним из ведущих центров в процессе межкультурного диалога.