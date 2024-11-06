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Рамин Мамедов провел ряд встреч в рамках Глобального саммита религиозных лидеров

Рамин Мамедов провел ряд встреч в рамках Глобального саммита религиозных лидеров Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов провел ряд встреч в рамках Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.
Внутренняя политика
6 ноября 2024 г. 17:46
Рамин Мамедов провел ряд встреч в рамках Глобального саммита религиозных лидеров

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов провел ряд встреч в рамках Глобального саммита религиозных лидеров в Баку.

Как сообщили Report в Госкомитете, председатель встретился с религиозными лидерами из Турции, России, Узбекистана, Египта и рядом официальных лиц.

Р.Мамедов довел до сведения участников встречи важность подхода Азербайджана к мультикультурализму как к государственной политике и отметил достижения страны в этой сфере.

В ходе встреч были обсуждены вопросы сотрудничества в религиозно-духовной сфере, перспективы его развития, запланированные совместные проекты и программы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDini Komitənin sədri Dini Liderlərin Qlobal Bakı Sammiti çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib

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