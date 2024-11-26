Рамин Мамедов примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Португалии

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), который проходит с 25 по 27 ноября в португальском городе Кашкайш.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), который проходит с 25 по 27 ноября в португальском городе Кашкайш.

Об этом сообщили Report в Госкомитете.

В мероприятии принимают участие 160 членов Группы друзей UNAOC, политические лидеры, представители международных и региональных организаций, религиозные лидеры и деятели.

На форуме на тему "Единство в мире: восстановление доверия, переформатирование будущего - дискуссии вокруг двадцатилетнего диалога во имя человечества" будут обсуждены глобальные проблемы, связанные с восстановлением доверия и солидарности, миром и безопасностью на планете.