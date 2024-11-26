О нас

Рамин Мамедов примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Португалии

Рамин Мамедов примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Португалии Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), который проходит с 25 по 27 ноября в португальском городе Кашкайш.
Внутренняя политика
26 ноября 2024 г. 12:28
Рамин Мамедов примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Португалии

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов примет участие в X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), который проходит с 25 по 27 ноября в португальском городе Кашкайш.

Об этом сообщили Report в Госкомитете.

В мероприятии принимают участие 160 членов Группы друзей UNAOC, политические лидеры, представители международных и региональных организаций, религиозные лидеры и деятели.

На форуме на тему "Единство в мире: восстановление доверия, переформатирование будущего - дискуссии вокруг двадцатилетнего диалога во имя человечества" будут обсуждены глобальные проблемы, связанные с восстановлением доверия и солидарности, миром и безопасностью на планете.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ramin Mammadov to attend 10th UNAOC Global Forum
Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov Portuqaliyada 10-cu Qlobal Forumda iştirak edəcək

Другие новости из категории

В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений
В Азербайджане увеличилось число не входящих в структуру Минздрава подведомственных учреждений
25 ноября 2024 г. 19:07
Крупнейший монастырь Азербайджана Худавенг, подвергшийся армянской фальсификации
ФотоКрупнейший монастырь Азербайджана Худавенг, подвергшийся армянской фальсификации
25 ноября 2024 г. 17:27
Депутат: Освобождение Кяльбаджара - политическая и дипломатическая победа Азербайджана 
Депутат: Освобождение Кяльбаджара - политическая и дипломатическая победа Азербайджана 
25 ноября 2024 г. 17:04
Рамин Мамедов: Расовая дискриминация, религиозный экстремизм и ксенофобия представляют угрозу человечеству 
ФотоРамин Мамедов: Расовая дискриминация, религиозный экстремизм и ксенофобия представляют угрозу человечеству 
25 ноября 2024 г. 16:28
Говхар Бахшалиева награждена орденом Шохрат
Говхар Бахшалиева награждена орденом "Шохрат"
25 ноября 2024 г. 14:41
Ильхам Алиев утвердил приложение к закону О территориях и землях муниципалитетов
Ильхам Алиев утвердил приложение к закону "О территориях и землях муниципалитетов"
25 ноября 2024 г. 14:16
Президент Азербайджана утвердил закон об объединении муниципалитетов
Президент Азербайджана утвердил закон об объединении муниципалитетов
25 ноября 2024 г. 14:10
В Баку состоится II международная конференция ОЗА по праву на возвращение
ВидеоВ Баку состоится II международная конференция ОЗА по праву на возвращение
25 ноября 2024 г. 11:24
Сахиба Гафарова: Мир еще долго будет говорить о вкладе COP29 в решение климатических проблем
Сахиба Гафарова: Мир еще долго будет говорить о вкладе COP29 в решение климатических проблем
25 ноября 2024 г. 11:18
В Баку вынесен приговор обвиняемому в убийстве двух человек
В Баку вынесен приговор обвиняемому в убийстве двух человек
25 ноября 2024 г. 11:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi