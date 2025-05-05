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Рамин Мамедов примет участие в конференции во Вьетнаме

Рамин Мамедов примет участие в конференции во Вьетнаме Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в конференции, посвященной 20-му Дню Весак ООН, который пройдет в Хошимине (Вьетнам).
Внутренняя политика
5 мая 2025 г. 11:10
Рамин Мамедов примет участие в конференции во Вьетнаме

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в конференции, посвященной 20-му Дню Весак ООН, который пройдет в Хошимине (Вьетнам).

Как сообщает Report, в мероприятии, которое состоится 6-8 мая, примут участие государственные чиновники, ученые и политики из более чем 80 стран.

В рамках конференции, где будут организованы международные культурные мероприятия, буддийские выставки и академические панельные дискуссии, также состоятся параллельные академические мероприятия.

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Версия на английском языке Azerbaijani State Committee on Work with Religious Institutions chair leaves for Vietnam
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