Рамин Мамедов примет участие в конференции во Вьетнаме

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в конференции, посвященной 20-му Дню Весак ООН, который пройдет в Хошимине (Вьетнам).

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в конференции, посвященной 20-му Дню Весак ООН, который пройдет в Хошимине (Вьетнам).

Как сообщает Report, в мероприятии, которое состоится 6-8 мая, примут участие государственные чиновники, ученые и политики из более чем 80 стран.

В рамках конференции, где будут организованы международные культурные мероприятия, буддийские выставки и академические панельные дискуссии, также состоятся параллельные академические мероприятия.