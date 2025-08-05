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Рамин Мамедов посетил мечети в Гаджигабуле

Рамин Мамедов посетил мечети в Гаджигабуле 4 августа председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечети "Джума", "Имам Хусейн" (поселок Хиля) и "Гаджи Ядулла" в городе Гаджигабул.
Внутренняя политика
5 августа 2025 г. 11:31
Рамин Мамедов посетил мечети в Гаджигабуле

4 августа председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечети "Джума", "Имам Хусейн" (поселок Хиля) и "Гаджи Ядулла" в городе Гаджигабул.

Как сообщили Report в Госкомитете, в ходе визита он ознакомился с деятельностью мечетей и провел встречи с религиозными деятелями.

Р. Мамедов отметил, что свобода вероисповедания и внимание государства к религиозной сфере укрепляют принципы взаимного уважения и толерантности в азербайджанском обществе.

Председатель Госкомитета подчеркнул огромную ответственность религиозных деятелей в пропаганде истинной сути религии, развитии межконфессионального диалога, сотрудничества, единства и ценностей толерантности.

Религиозные деятели и представители местной общественности высоко оценили поддержку и внимание государства к религиозной сфере и выдвинули предложения по реализации новых проектов и программ в направлении религиозного просвещения и надлежащего воспитания молодежи в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке Фото Dövlət Komitəsinin sədri Hacıqabulda məscidləri ziyarət edib

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