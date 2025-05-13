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Рамин Мамедов побывал в двух мечетях Габалы

Рамин Мамедов побывал в двух мечетях Габалы Рамин Мамедов посетил в Габале Центральную Джума-мечеть и Габалинскую городскую мечеть
Внутренняя политика
13 мая 2025 г. 09:37
Рамин Мамедов побывал в двух мечетях Габалы

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов побывал в Центральной Джума-мечети и Габалинской городской мечети города Габала.

Как сообщили Report в Госкомитете, на встрече с религиозными деятелями, он рассказал о модели государственно-религиозных отношений в Азербайджане, подчеркнув особое внимание президента Ильхама Алиева вопросам защиты национально-духовных ценностей и укрепления традиций толерантности.

Председатель комитета также отметил важную роль защиты религиозного многообразия и прогрессивных религиозных ценностей, а также межконфессионального диалога и религиозных общин в формировании здоровой духовной среды.

Мамедов дал рекомендации по укреплению религиозного образования, пропаганде здоровых религиозных ценностей среди молодежи и борьбе с религиозным радикализмом.

Религиозные деятели со своей подчеркнули, что поддерживают политику толерантности и мультикультурализма азербайджанского государства и высоко оценивают проделанную в данной сфере работу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRamin Məmmədov Qəbələdə Mərkəzi Cümə və Qəbələ şəhər məscidlərini ziyarət edib

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