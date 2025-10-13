Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Рамин Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур превращаются в центр образования и культуры

    Внутренняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 16:38
    Рамин Мамедов: Карабах и Восточный Зангезур превращаются в центр образования и культуры

    Освобожденные территории Азербайджана спустя 30 лет разрушений и опустошений сейчас трансформируются в центры образования, культуры и экономического благосостояния.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на мероприятии в Карабахском университете.

    Он подчеркнул, что восстановительные и строительные работы, проводимые под руководством президента Ильхама Алиева в Карабахе и Восточном Зангезуре, имеют не только социально-экономическое и политическое значение, но и несут глубокий духовный смысл.

    "Создание Карабахского университета является символом начала нового исторического периода. Азербайджанский народ превращает земли, которые 30 лет лежали в руинах и запустении, в центры образования, культуры и экономического процветания. Ценности, за которые наши герои отдали свои жизни, сегодня увековечиваются через создание образовательных учреждений и объектов культурного наследия", - сказал Мамедов.

