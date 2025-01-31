Рамин Мамедов: Азербайджан – уникальный пример мирного сосуществования

Азербайджан является уникальным примером мирного сосуществования многих наций и религиозных конфессий.

Азербайджан является уникальным примером мирного сосуществования многих наций и религиозных конфессий.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов во время посещения Историко-краеведческого музея в "Церкви Святого Иоанна" в Гёйгёле.

Он отметил, что восстановление исторических и религиозных памятников, разрушенных и подвергнутых вандализму как в советское время, так и в период оккупации, а также поддержка строительства новых культовых сооружений являются одними из основных направлений государственной политики.

Мамедов также посетил мечеть "Гейдар" в Гёйгёле, где в ходе встречи с работающими в мечети религиозными деятелями отметил, что религиозное образование является одним из приоритетных направлений в предотвращении идеологических провокаций против Азербайджана и в воспитании молодежи в национальном духе.