Рамин Гурбанов: До конца года все структуры подключатся к системе "Электронный суд"

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Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "Мы провели работу со многими структурами, направленную на то, чтобы в ответ на запрос была предоставлена информация" .

Как сообщает Report, об этом на конференции "Интеграция адвокатства в электронную судебную информационную систему" заявил руководитель рабочей группы по информационной системе "Электронный суд" министерства юстиции Рамин Гурбанов.

Он отметил, что в данной сфере министерство юстиции принимает серьезные меры:

"Правда, многие госструктуры не хотят обнародовывать свои данные. Несмотря на то, что они должны отвечать на запросы судей судов. Министерство юстиции принимает в данной сфере серьезные меры. Я надеюсь, что до конца года все структуры подключатся к электронной системе. Это облегчит работу адвокатов и судей".