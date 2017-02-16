Рамиль Усубов: За последние 5 лет по фактам нарушения гражданских прав наказано 1579 сотрудников

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов принял делегацию во главе с президентом Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Миколой Гнатовским.

Как сообщили Report из министерства, министр заявил о наличии между министерством внутренних дел и Советом Европы тесных деловых отношений, отметил большое значение мероприятий, проводимых в рамках данного сотрудничества по обеспечению прав и свобод человека.

Министр заявил о подготовке и исполнении Специальных планов мероприятий в МВД с целью исполнения обязательств, исходящих из подписанных президентом Ильхамом Алиевым распоряжений по защите прав человека в стране.

До внимания гостей довели тот факт, что личным составом оперативно и объективно расследуются все поступившие обращения и принимаются соответствующие меры. Было отмечено, что только за последние 5 лет за факты нарушения гражданских прав было наказано 1579 сотрудников, в том числе 146 человек отстранили от службы в органах внутренних дел, 134 - освобождены от занимаемой должности, а 6 человек привлечены к уголовной ответственности.

В свою очередь, Микола Гнатовский выразил признательность за радушный прием и предоставленную всестороннюю информацию, заявил о заинтересованности в продолжении в дальнейшем взаимовыгодного сотрудничества.

На встрече стороны также коснулись других представляющих взаимный интерес вопросов.