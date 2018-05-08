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    Рамиль Усубов: За минувшие 15 лет зарплата сотрудников полиции возросла в среднем в 16 раз

    8 мая. REPORT.AZ/ "Огромная поддержка и забота президента Ильхама Алиева о сотрудниках внутренних органов, его содействие в служебной деятельности придает нам высокий духовный стимул". 

    Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Азербайджан" сказал министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов

    "Завершено строительство или реконструкция сотен объектов, в открытии или закладке фундамента которых в течение последних 15 лет президент участвовал лично, закуплены транспортные средства, специальная техника. За этот период было подписано 14 распоряжений о повышении заработных плат в соответствии с должностями и чинами, таким образом, должностной оклад сотрудников полиции возрос в среднем в 16 раз", - отметил министр.

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