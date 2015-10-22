​Рамиль Усубов: Успешно продолжаемая президентом страны борьба с преступностью возлагает на органы внутренних дел большую ответственность

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве внутренних дел (МВД) прошло мероприятие, посвященное назначению на офицерские вакансии в частях и органах Главного управления полиции на транспорте МВД и по городу Баку сотрудников, служащих в рядовом и малом персонале, а также выпускников Полицейской академии этого года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов напомнил, что назначения проводились на основе принципа прозрачности, гласности и справедливости. Он сказал, что повышение уровня подготовки кадров, преданности государственности являются одними из приоритетных направлений в деятельности руководства МВД и примером заботы и внимания страны к молодым сотрудникам.

Было отмечено, что заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемая президентом Ильхамом Алиевым борьба с преступностью, обеспечение стабильности в стране, образцовая защита прав и свобод граждан возлагают на органы внутренних дел большую ответственность.

Поздравив в очередной раз молодых офицеров, Рамиль Усубов пожелал им успехов в трудной и почетной службе и дал молодым сотрудникам наставления и рекомендации.