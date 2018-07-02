Рамиль Усубов: Раскрываемость преступлений в среднем составляет 87 процентов

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане в течение года раскрывается более 2 тысяч преступлений. В результате проведенных мероприятий значительно снизилось число случаев нарушения прав и свобод человека, случаев, создающих условия для коррупции и других негативных явлений".

Как сообщает Report, об этом, выступая на торжественной церемонии в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской полиции сказал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Министр отметил, что за последние 15 лет в республике общее число преступлений на каждые 100 тысяч человек, а также преступлений - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, краж, хулиганства меньше по сравнению с большинством европейских стран, а в некоторых случаях - в несколько раз меньше:

"За последние 15 лет более 48 тысяч находящихся в розыске лиц были переданы судебно-следственным органам, раскрываемость преступлений составляет в среднем 87 процентов. Примерно 88 процентов зарегистрированных преступлений - это не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления".

Р.Усубов подчеркнул, что единство народа и власти в стране еще раз проявляет себя в создании и укреплении стабильности, обеспечении безопасности.