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Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку

Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку Азербайджанский флаг теперь развевается на всей территории Карабахского региона.
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 10:56
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку

Азербайджанский флаг теперь развевается на всей территории Карабахского региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, опубликованной в официальной прессе.

Р.Усубов также подчеркнул, что процесс разминирования и разоружения бывшей "серой зоны" успешно продолжается.

"Привлеченные к уголовной ответственности авантюристы дают показания в бакинских тюрьмах", - напомнил он.

Секретарь Совбеза отметил, что президент Ильхам Алиев решил главную проблему последних десятилетий - обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также конституционного строя на всей территории страны.

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Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: "Separatçı rejimin avantürist başçıları Bakı həbsxanalarında istintaqa ifadə verirlər"

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