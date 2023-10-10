Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку

Азербайджанский флаг теперь развевается на всей территории Карабахского региона.

Азербайджанский флаг теперь развевается на всей территории Карабахского региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, опубликованной в официальной прессе.

Р.Усубов также подчеркнул, что процесс разминирования и разоружения бывшей "серой зоны" успешно продолжается.

"Привлеченные к уголовной ответственности авантюристы дают показания в бакинских тюрьмах", - напомнил он.

Секретарь Совбеза отметил, что президент Ильхам Алиев решил главную проблему последних десятилетий - обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также конституционного строя на всей территории страны.