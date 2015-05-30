​Рамиль Усубов принял граждан

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов 30 мая провел очередной прием в Бардинском районном отделении полиции по вопросам, связанным с деятельностью органов полиции. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

На приеме приняли участие жители Бардинского, Агджабединского, Тертерского, Агдамского, Шушинского, Лачынского, Бейлаганского, Физулинского, Ходжавендского, Горанбойского, Нафталанского, Ходжалинского районов, а также группа беженцев и вынужденных переселенцев.

Министр дал конкретные поручения принимающим участие на мероприятии начальникам главных управлений, управлений и территориальных органов полиции для оперативного рассмотрения проблем граждан в соответствии с законодательством. Большинство обращений, относящихся к деятельности органов полиции, нашло свое решение на месте. Было отмечено, что остальные заявления будут направлены в соответствующие государственные структуры.

В то же время, на приеме приняли участие проживающие в данных районах и городах 930 человек, выразивших желание работать в рядовом и младшем командном составе полиции, в соответствии с опубликованными заранее в средствах массовой информации объявлениями. Среди них были выбраны 100 пригодных для службы молодых людей и даны соответствующие поручения для подготовки их документов.