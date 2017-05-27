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    Рамиль Усубов принял граждан в Барде

    В приеме участвовал 81 человек

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов 26-27 мая в Бардинском районном отделении полиции провел очередной прием по вопросам в полномочиях органов внутренних дел и их деятельности.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в двухдневном приеме участвовали 81 человек из 12городов и районов.

    Лично выслушавший граждан министр дал поручения соответствующим начальникам управлений и служб по решению имеющихся у граждан проблем в соответствии с законом и в оперативной форме.

    Большая часть обращений была решена на месте.

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