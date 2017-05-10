Рамиль Усубов примет граждан в Барде

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов примет граждан в Бардинском районе.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, прием состоится 27 мая в 10:00 в здании Бардинского районного отделения полиции.

В приеме могут принять участие жители городов и районов Барды, Агджебеди, Тертера, Агдама, Шуши, Лачына, Бейлагана, Физули, Ходжавенда, Геранбоя, Ходжалы, Нафталана.

Граждане могут записаться на прием по вопросам деятельности сотрудников органов внутренних дел и по вопросам, входящим в полномочия министерства внутренних дел.

Пришедшие на прием должны предоставить удостоверение личности.