Рамиль Усубов попрощался с коллективом, Вилаят Эйвазов представлен сотрудникам МВД

Бывший министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов попрощался с членами Коллегии МВД и личным составом.

Как сообщает Report, в настоящее время проводится церемония представления коллективу нового министра внутренних дел Вилаята Эйвазова.

Отметим, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года Вилаят Эйвазов назначен министром внутренних дел Азербайджанской Республики. Рамиль Усубов назначен секретарем Совета безопасности при президенте Азербайджанской Республики.

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