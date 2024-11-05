Рамиль Усубов: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, одержав величайшую и славную Победу в истории под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего, национального лидера XXI века Ильхама Алиева, благодаря несокрушимому единству и в

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, одержав величайшую и славную Победу в истории под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего, национального лидера XXI века Ильхама Алиева, благодаря несокрушимому единству и воле нашего славного народа и сильной Армии.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета Безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

"Полагаясь только на собственные силы, наша страна положила конец войне на своей территории и создала успешную модель, которую можно применять в международной практике, формируя образ феноменальной страны с устойчивой системой безопасности, военной мощью, высоким экономическим потенциалом и возможностями влиять на глобальные процессы. Обновляющийся, развивающийся и все более укрепляющийся Азербайджан сегодня вновь пишет новые страницы своей славной истории благодаря своим величественным победам и достижениям, закладывая прочный фундамент для светлого будущего нашего народа", – отметил Р. Усубов.