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Рамиль Усубов: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет

Рамиль Усубов: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, одержав величайшую и славную Победу в истории под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего, национального лидера XXI века Ильхама Алиева, благодаря несокрушимому единству и в
Внутренняя политика
5 ноября 2024 г. 04:22
Рамиль Усубов: Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, одержав величайшую и славную Победу в истории под мудрым руководством Верховного Главнокомандующего, национального лидера XXI века Ильхама Алиева, благодаря несокрушимому единству и воле нашего славного народа и сильной Армии.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета Безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

"Полагаясь только на собственные силы, наша страна положила конец войне на своей территории и создала успешную модель, которую можно применять в международной практике, формируя образ феноменальной страны с устойчивой системой безопасности, военной мощью, высоким экономическим потенциалом и возможностями влиять на глобальные процессы. Обновляющийся, развивающийся и все более укрепляющийся Азербайджан сегодня вновь пишет новые страницы своей славной истории благодаря своим величественным победам и достижениям, закладывая прочный фундамент для светлого будущего нашего народа", – отметил Р. Усубов.

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Версия на азербайджанском языке TŞ katibi: Azərbaycan İlham Əliyevin qüdrətli sərkərdəliyi ilə tariximizin ən böyük Zəfərini qazanıb

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