​Рамиль Усубов дал поручения начальникам полиции 6 районов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов принял граждан в отделении полиции Губинского района.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, встретившись с жителями Губы, Гусаров, Хачмаза, Шабрани, Сиязана, Хызы, министр выслушал проблемы граждан и дал конкретные поручения для их оперативного решения.

Большинство обращений, связанных с деятельностью полиции, были рассмотрены на месте, а остальные переданы на рассмотрение соответствующих структур.

Кроме того, на приеме приняли участие также около 240 молодых людей, желающих служить во Внутренних войсках на должности рядовых полицейских или же младшего персонала.

Среди них были отобраны 46 более подготовленных кандидатов. Руководителям соответствующих главных управлений дали необходимые поручения для подготовки их документов.

Участвующие на приеме граждане поблагодарили руководство страны за организацию встреч с чиновниками на местах, оперативное рассмотрение их заявлений и жалоб, чуткий подход главы государства к данному вопросу, оказываемые заботу и внимание.