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Рамиль Усубов: Без Азербайджана невозможна реализация многих международных проектов

Рамиль Усубов: Без Азербайджана невозможна реализация многих международных проектов В результате успешной внутренней и внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан известен в мире как стабильная страна, и это создает основу для всестороннего развития всех сфер в республике.
Внутренняя политика
26 октября 2021 г. 11:36
Рамиль Усубов: Без Азербайджана невозможна реализация многих международных проектов

В результате успешной внутренней и внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан известен в мире как стабильная страна, и это создает основу для всестороннего развития всех сфер в республике.

Как передает Report, об этом секретарь Совета безопасности, генерал-полковник Рамиль Усубов сказал на открытии курса на тему "Национальная безопасность".

По словам Р.Усубова, сегодня без непосредственного участия Азербайджана невозможна реализация транспортно-логистических и крупных энергетических проектов международного уровня, принятие важных политических решений: "В последнее время, в частности, после победы в Отечественной войны некоторые силы, претворяя в жизнь свои коварные планы, стараются нарушить возникшую в регионе стабильность, прибегают к различным провокациям".

Коснувшись эффективной совместной борьбы органов спецспужб и правопорядка против угроз, генерал-полковник Р.Усубов подчеркнул, что для повышения военного потенциала и оборонной способности государства принимаются надлежащие меры.

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Версия на азербайджанском языке Ramil Usubov: "Bəzi qüvvələr bölgədə yaranan sabitliyin yenidən pozulması üçün təxribatlara əl atırlar"

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