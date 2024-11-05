Рамиль Усубов: Азербайджан входит в число стран с лучшими показателями социально-экономической безопасности

Азербайджан входит в число стран с лучшими показателями в мире в обеспечении социально-экономической безопасности в последние десятилетия. В основе этого успеха лежат значительные усилия, самоотдача, мудрость, мастерство управления президента Ильхама Алие

Азербайджан входит в число стран с лучшими показателями в мире в обеспечении социально-экономической безопасности в последние десятилетия. В основе этого успеха лежат значительные усилия, самоотдача, мудрость, мастерство управления президента Ильхама Алиева и всенародная поддержка.

Как передает Report, об этом заявил секретарь Совета Безопасности Азербайджана Рамиль Усубов в своей статье, опубликованной в газете "Азербайджан".

"Благодаря концепции масштабных реформ главы государства Азербайджан стал политически и экономически стабильной и безопасной страной, политическим, экономическим и кооперационным центром региона, важным транзитным узлом, инициатором глобальных энергетических, транспортных и инфраструктурных проектов, надежным партнером и членом мировой космической семьи.

На освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура, которые ранее служили рассадником международной преступности, сегодня создаются прочная система безопасности и соответствующая инфраструктура. Эти земли, некогда ассоциируемые с сепаратизмом, превращаются в центр международного сотрудничества, мира, развития и культуры.

Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев теперь выступает также как созидательный лидер, создавая здесь новую историю грандиозного развития. В Карабахе и Восточном Зангезуре, куда вернутся сотни тысяч людей, будут построены сотни больниц, спортивных комплексов, учебных и культурных учреждений, социальная инфраструктура, аэропорты, тоннели, мосты, сотни километров железных дорог и тысячи километров автомобильных дорог. Интеграция освобожденных территорий в экономику страны создаст надежную основу для дальнейшего развития и безопасности Азербайджана", - подчеркнул Р. Усубов.

Он отметил, что в реализации этой почетной миссии особую роль и неоценимую поддержку оказывает Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. "Благодаря социальным, гуманитарным и культурным проектам, проводимым уважаемой госпожой Мехрибан Алиевой в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также ее поддержке масштабных работ по восстановлению, строительству и благоустройству, государственный курс президента страны получает значительные дополнительные импульсы. Эти примеры самоотверженности демонстрируют миру силу Азербайджана, твердую волю нашего государства и стремление народа к созиданию. С гордостью можно отметить, что процесс созидания в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также вложенные значительные иностранные инвестиции способствуют формированию надежной и стабильной среды безопасности в Азербайджане и на Кавказе, укреплению стабильности и устранению факторов, представляющих угрозу развитию и текущей ситуации.

Следует отметить, что вблизи границ Азербайджана вновь обостряются старые очаги конфликтов и вспыхивают новые войны, что создает глобальную угрозу. Число беженцев и вынужденных переселенцев, покинувших свои страны из-за кровопролитных войн и внутренних разногласий, уже исчисляется миллионами. Угрозы суверенитету государств усиливаются под воздействием внешних факторов и провокаций. Даже сильнейшие государства мира страдают от терроризма и транснациональной преступности.

Эти реалии не обошли и регион, в котором расположен Азербайджан. Однако наши граждане в этом географическом пространстве живут, создают и строят в условиях безопасности, стабильности и мира. В то время как источники глобальных кризисов и международных угроз продолжают расширяться, создание самого могущественного Азербайджана в истории является беспрецедентной заслугой Президента Ильхама Алиева перед нашим прошлым, настоящим и будущим".