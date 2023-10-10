Рамиль Усубов: Азербайджан превратился из страны, подвергшейся агрессии, в страну-победителя

Азербайджан превратился из страны, подвергшейся агрессии, в страну-победителя, что в свою очередь делает необходимым определить новые задачи и цели в концепции безопасности.

Азербайджан превратился из страны, подвергшейся агрессии, в страну-победителя, что в свою очередь делает необходимым определить новые задачи и цели в концепции безопасности.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье секретаря Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова, опубликованной в официальной прессе.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев сейчас формирует новую систему безопасности не только нашей страны, но и всего Кавказского региона, а также новую геополитическую, геоэкономическую карту, как составную часть этой системы.

Р.Усубов отметил, что в Кавказском регионе, который на протяжении веков переживал многочисленные конфликты, теперь будут царить мир и безопасность, что в свою очередь повышает его логистический и торгово-экономический потенциал.

"Открытие Зангезурского коридора станет дополнительным импульсом для развития всего региона, принесет большую экономическую выгоду и Армении", - говорится в статье.