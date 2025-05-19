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Рамиль Искендерли: Нацфорум НПО выполняет роль зонта для институтов гражданского общества в Азербайджане

Рамиль Искендерли: Нацфорум НПО выполняет роль зонта для институтов гражданского общества в Азербайджане 15:10 Национальный форум НПО начал выполнять функции, возложенные на него как на зонтичную организацию институтов гражданского общества в стране, и превратился в генератор идей гражданского общества.
Внутренняя политика
19 мая 2025 г. 15:43
Рамиль Искендерли: Нацфорум НПО выполняет роль зонта для институтов гражданского общества в Азербайджане

Национальный форум НПО начал выполнять роль зонта для институтов гражданского общества в Азербайджане, и превратился в генератора идей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Национального форума НПО Рамиль Искендерли на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в 2024 году.

По его словам, общее собрание Национального форума НПО, проведенное 15 мая 2024 года, открыло новую страницу в деятельности организации: "Деятельность форума была практически парализована. Нам удалось преодолеть застой в его деятельности. Прежний состав был распущен, структура ликвидирована, и создан новый и гибкий механизм управления. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что Национальный форум НПО является организацией, хорошо известной на международном уровне".

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Версия на азербайджанском языке Ramil İskəndərli: Milli QHT Forumu ölkədəki vətəndaş cəmiyyəti institutlarının çətiri rolunu oynayır

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