Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Рамиль Гасан: Мой депутатский мандат будет прекращен ЦИК в ближайшие дни

    Внутренняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 12:28
    Рамиль Гасан: Мой депутатский мандат будет прекращен ЦИК в ближайшие дни

    Депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан заявил, что в ближайшие дни Центральная избирательная комиссия (ЦИК) прекратит его мандат.

    Об этом парламентарий заявил Report.

    Он отметил, что причиной является его избрание генеральным секретарем ТЮРК ПА.

    "С 15 октября я приступлю к исполнению своих обязанностей в должности генсека Парламентской ассамблеи тюркских государств. В соответствии с законом мой депутатский мандат будет прекращен ЦИК в ближайшие дни", - сказал он.

    ЦИК Милли Меджлис ТюркПА
    Ramil Həsən: Yaxın günlərdə MSK deputat mandatıma xitam verəcək

    Последние новости

    13:28

    Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города Эйлат

    В регионе
    13:26

    Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФ

    Другие страны
    13:24

    В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%

    Финансы
    13:24

    Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в Баку

    В регионе
    13:18

    Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГ

    В регионе
    13:18

    Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября

    Другие страны
    13:17

    Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 года

    ИКТ
    13:17

    Глава МИД Финляндии посетит Азербайджан

    В регионе
    13:13

    Новый законопроект "О государственных услугах" принят в первом чтении

    Милли Меджлис
    Лента новостей