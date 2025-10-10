Рамиль Гасан: Мой депутатский мандат будет прекращен ЦИК в ближайшие дни

Депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан заявил, что в ближайшие дни Центральная избирательная комиссия (ЦИК) прекратит его мандат.

Об этом парламентарий заявил Report.

Он отметил, что причиной является его избрание генеральным секретарем ТЮРК ПА.

"С 15 октября я приступлю к исполнению своих обязанностей в должности генсека Парламентской ассамблеи тюркских государств. В соответствии с законом мой депутатский мандат будет прекращен ЦИК в ближайшие дни", - сказал он.