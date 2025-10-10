Рамиль Гасан: Мой депутатский мандат будет прекращен ЦИК в ближайшие дни
Внутренняя политика
- 10 октября, 2025
- 12:28
Депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан заявил, что в ближайшие дни Центральная избирательная комиссия (ЦИК) прекратит его мандат.
Об этом парламентарий заявил Report.
Он отметил, что причиной является его избрание генеральным секретарем ТЮРК ПА.
"С 15 октября я приступлю к исполнению своих обязанностей в должности генсека Парламентской ассамблеи тюркских государств. В соответствии с законом мой депутатский мандат будет прекращен ЦИК в ближайшие дни", - сказал он.
Последние новости
13:28
Самолет с 18 турецкими гражданами вылетел из израильского города ЭйлатВ регионе
13:26
Rheinmetall передаст Украине системы ПВО за счет активов РФДругие страны
13:24
В Азербайджане среднегодовая инфляция составила около 6%Финансы
13:24
Копыркин: Встреча в формате "3+3" планируется до конца года в Ереване или в БакуВ регионе
13:18
Токаев: Коридор "Север – Юг" открывает новые возможности для расширения связей в СНГВ регионе
13:18
Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октябряДругие страны
13:17
Вюсала Гурбанова: Holberton School Azerbaijan подготовит 160 специалистов до конца 2026 годаИКТ
13:17
Глава МИД Финляндии посетит АзербайджанВ регионе
13:13