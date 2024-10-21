Рамид Намазов: В 113 странах опубликовано около 10 тыс. статей по теме COP29

Деятельность коалиции под названием COP-da haqqını tələb et ("Требуй права на COP") может рассматриваться как прямая попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Деятельность коалиции под названием Demand Rights at COP ("Требуй права на COP") может рассматриваться как прямая попытка вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель временной комиссии по вопросам иностранного вмешательства и гибридных угроз Рамид Намазов на общественных обсуждениях в Милли Меджлисе на тему "Гибридные угрозы против COP29".

Он отметил, что в целом за последние 3,5 месяца в 113 странах было опубликовано около десяти тысяч статей, связанных с COP29: "Среди них были как негативные, так и позитивные статьи. Больше всего статей, связанных с COP29, было опубликовано в американской прессе".