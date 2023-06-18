Раис Республики Татарстан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Находящийся с визитом в Азербайджане Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов 18 июня побывал на Аллее почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику.
Как передает Report, была также почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Были также возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева.