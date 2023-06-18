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Раис Республики Татарстан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Раис Республики Татарстан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Азербайджанской Республике, 18 июня прибыл на Аллею почетного захоронения и почтил память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, архитектора и основа
Внутренняя политика
18 июня 2023 г. 10:10
Раис Республики Татарстан посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Находящийся с визитом в Азербайджане Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов 18 июня побывал на Аллее почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к памятнику.

Как передает Report, была также почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Были также возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача и ученого Тамерлана Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Tatarıstanın Rəisi Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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