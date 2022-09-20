Рахман Гаджиев сравнил освобожденные территории с послевоенной Европой

"Разрушения на освобожденных территориях можно сравнивать с картиной, наблюдаемой в Европе после мировых войн".

"Разрушения на освобожденных территориях можно сравнивать с картиной, наблюдаемой в Европе после мировых войн".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев во время выступления на международной научно-практической конференции "Экономика культуры в Азербайджане: импульсы развития из Шуши".

По его словам, на освобожденных территориях больше всего уничтожены памятники культуры: "Как известно, причиной быстрого восстановления в Европе после войны стало приглашение известных политиков, бизнесменов и демонстрация им разрушений. Тем самым были восстановлены города с привлечением внебюджетных инвестиций. Культура имеет огромный потенциал и иногда мы этого не понимаем. Мы не можем выйти за рамки традиционных направлений. Культура сейчас вступает в конкуренцию".