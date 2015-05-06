​Рафик бек Исмайыл: Партия Мусават превратится в кружок

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ "Если будет продолжаться процесс исключения из партии его членов, то партия Мусават превратится в кружок".

Об этом Report заявил член Меджлиса партии Мусават Рафик бек Исмайыл. Он отметил, что шаги руководства партии ошибочны: "Происходящее сейчас, это продолжение того, что происходило после съезда. Существующая в настоящее время система пока еще не стабильна, поэтому каждый делает то, что придет ему в голову. Не думаю, что руководство партии понимает, что совершает ошибку. Видимо, в результате этих процессов их самих исключат из партии".

Член Меджлиса отметил, что несмотря на его несогласие с линией руководства партии, он не собирается покидать ее ряды: "Я пришел в партию Мусават не из-за Арифа Гаджили, или же Исы Гамбара. И не намерен уходить им на зло. Я был одним из членов Центра восстановления партии Мусават. Мы начали распространять идеи Мусават, начиная с 60-х годов. Поэтому, я не намерен уходить из партии из-за кого бы то ни было".

Напомним, что протестуя против принятого решения об исключении из рядов партии Вургуна Эйюба, из партии ушли Адиль Гейбулла, экс-председатель Центральной ревизионной комиссии Ибрагим Ибрагимли, ученый-историк, экс-председатель Сураханской районной организации партии Мусават Боран Азиз.