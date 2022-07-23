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Радость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет

Радость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет Жители лачынского села Огулдяря после 29 лет разлуки побывали в родных краях.
Внутренняя политика
23 июля 2022 г. 17:15
Радость семьи, вернувшейся в Лачын после 29 лет

Жители лачынского села Огулдяря после 29 лет разлуки побывали в родных краях.

Командированный в Лачын сотрудник Report сообщает, что они впервые ступили на территорию Лачына после освобождения наших земель от армянской оккупации.

54 дня находившиеся в армянском окружении члены семьи покойного Али Алиева, ветерана Первой Карабахской войны – его жена Зейнаб Алиева, дочь Турадж Алиева, сыновья Имдад Ализаде, Бабек Алиев и Мирза Алиев спустя много лет побывали в селе Огулдяря, в котором родились и выросли.

Визит состоялся в рамках съемок документального фильма о жизни 19 человек во вражеском окружении, которая длилась 54 дня.

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Версия на азербайджанском языке Фото29 il sonra Laçına qayıdan ailənin sevinci - VİDEO

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