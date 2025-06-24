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Повышения радиационного фона на границе с Ираном не выявлено

Повышения радиационного фона на границе с Ираном не выявлено В приграничных с Ираном территориях, включая Нахчыван, не зафиксировано повышения радиационного фона. Измерения проводятся регулярно в 30 точках с использованием специальных приборов для измерения радиационного фона.
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 18:10
Повышения радиационного фона на границе с Ираном не выявлено

В приграничных с Ираном территориях, включая Нахчыван, не зафиксировано повышения радиационного фона. Измерения проводятся регулярно в 30 точках с использованием специальных приборов для измерения радиационного фона.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, цифрового развития и транспорта.

В ходе измерений случаев повышения естественного радиационного фона в окружающей среде не зафиксировано.

"На территории страны, в том числе в приграничных регионах, функционируют автоматизированные станции Центра мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов. С помощью этих станций ежедневно проводятся наблюдения за радиационным фоном. По результатам текущих наблюдений случаев радиоактивного загрязнения воздуха не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Департаментом ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития проводятся радиологические и радиоэкологические исследования в южных приграничных районах Азербайджана (Астара, Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Билясувар).

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Версия на азербайджанском языке İranla sərhəd ərazilərdə radiasiya artmayıb - BİRGƏ MƏLUMAT

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