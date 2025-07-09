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Работы по восстановлению ведутся в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов

Работы по восстановлению ведутся в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов 13:44 В соответствии с планом переселения на этот год, в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов проводятся строительно-восстановительные работы.
Внутренняя политика
9 июля 2025 г. 14:00
Работы по восстановлению ведутся в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов

В 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов в настоящее время проводятся строительно-восстановительные работы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель специального представителя президента Азербайджана в Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов на IX совещании руководителей дипломатических служб в Ханкенди.

По его словам, согласно плану переселения на 2025 год, после завершения ремонтно-восстановительных работ, в 8 сел Ходжалинского района (Баллыджа, Ханюрду, Тязябиня, Дашбулаг, Бадара, Сейидбяйли, Ханабад и Шушакянд) и 8 сел Агдеринского района (Гасанриз, Вянгли, Кёлатаг, Чылдыран, Хейвалы, Дямирли, Чапар и Ашагы Оратаг) будет поэтапно осуществляться процесс переселения бывших вынужденных переселенцев:

"В настоящее время составляется план переселения на последующие годы по этим и другим населенным пунктам, а также и проводятся другие работы".

С.Гахраманов также напомнил, что уже обеспечено возвращение части бывших вынужденных переселенцев в город Ходжалы и село Баллыджа, а также в села Суговушан, Гасанриз и Талыш Агдеринского района.

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Версия на английском языке Restoration underway in 16 settlements of Azerbaijan's Aghdara, Khojaly districts
Версия на азербайджанском языке Ağdərə və Xocalı rayonlarıтın 16 yaşayış məntəqəsində tikinti-bərpa işləri həyata keçirilir

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