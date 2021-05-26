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Работников каких сфер охватят паспорта COVID-19 и сертификаты иммунитета?

Работников каких сфер охватят паспорта COVID-19 и сертификаты иммунитета? Стало известно к работникам каких рабочих и служебных сфер будет применяться требование о наличии паспорта COVID-19 или сертификата иммунитета к COVID-19 с 1 июля 2021 года.
Внутренняя политика
26 мая 2021 г. 19:18
Работников каких сфер охватят паспорта COVID-19 и сертификаты иммунитета?

Стало известно к работникам каких рабочих и служебных сфер будет применяться требование о наличии паспорта COVID-19 или сертификата иммунитета к COVID-19 с 1 июля 2021 года.

Как сообщает Report, это требование распространяется на все рабочие и служебные сферы.

Не менее 80 процентов сотрудников на всех рабочих местах будут обязаны иметь паспорт COVID-19 или сертификат иммунитета к COVID-19.

Сегодня Кабинет министров принял решение о мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений.

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Версия на азербайджанском языке COVID-19 pasportu və ya immunitet sertifikatı tələbinin hansı iş yerlərinə aid ediləcəyi açıqlanıb

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