Работников каких сфер охватят паспорта COVID-19 и сертификаты иммунитета?

Стало известно к работникам каких рабочих и служебных сфер будет применяться требование о наличии паспорта COVID-19 или сертификата иммунитета к COVID-19 с 1 июля 2021 года.
Как сообщает Report, это требование распространяется на все рабочие и служебные сферы.
Не менее 80 процентов сотрудников на всех рабочих местах будут обязаны иметь паспорт COVID-19 или сертификат иммунитета к COVID-19.
Сегодня Кабинет министров принял решение о мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений.