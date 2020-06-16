Работники здравоохранения удостоены наград - СПИСОК

Работники здравоохранения удостоены наград

16 июня, 2020 18:25

https://report.az/storage/news/910f8b9a20c9e688b754d66fae49d403/9bf36917-8c87-4ced-9ddf-700e6fe1e981_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения Азербайджанской Республики медалью "Терегги". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере здравоохранения в Азербайджане медалью "Терегги" глава государства наградил следующих лиц: Абдуллаева Эльдара Гамзали оглу Алекберова Кенуля Фидайыл оглу Алиева Маарифа Мурад оглу Алиева Юсифа Гамет оглу Алиеву Наргиз Рафиг гызы Гаджиева Эльдара Шабулла оглу Гасанова Наджафа Иса оглу Ибрагимли Адыля Исфендияр оглу Илдырымзаде Назима Али оглу Исаеву Мехрибан Муса гызы Гараеву Сураю Насирулла гызы Гулиева Забита Яхъя оглу Мамедова Эльдара Абульфаз оглу Муштакова Ширина Агаширин оглу Сарварова Алияра Энвер оглу Велизаде Джебраила Мамай оглу. Другим распоряжением главы государства, за заслуги в развитии азербайджанского здравоохранения почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам: "Заслуженный врач" Аббасовой Назакет Салах гызы Абдуллаеву Ильясу Идрис оглу Байрамову Али Алиаскер оглу Асадову Чингизу Дашдемир оглу Гасанову Кямилю Асиф оглу Исаеву Фиргату Магеррам оглу Исмайлову Ильгару Кямал оглу Исмайловой Офелии Аладдин гызы Гахрамановой Самрат Мамед гызы Гулиеву Агаяру Аловсат оглу Насирову Шахлару Яхъя оглу Назарову Джалилу Орудж оглу Назарову Фуаду Джаббар оглу Сафарову Аязу Гасанбей оглу Сафарову Алладину Ибрагим оглу Тагиеву Алекберу Солтан оглу Тагиевой Зияфет Теймур гызы Юнусову Мухаммедэмину Баба оглу "Заслуженный медицинский работник" Мамедовой Джамиле Гасан гызы Оруджевой Хавве Аббасгулу гызы.

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