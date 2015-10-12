​Работники ЗАО "Азербайджанские железные дороги" удостоены почетных званий - СПИСОК

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присуждении почетных званий работникам Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный инженер"

Асланову Хакиму Керем оглу

Гулиеву Физули Ханоглан оглу

Магеррамову Сабиру Тулу оглу

Заслуженный врач"

Тагиеву Адилю Гусейн оглу.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" работников железнодорожного транспорта Азербайджана.

В связи со 135-летним юбилеем создания железной дороги в Азербайджане, за плодотворную деятельность в развитии транспортной системы страны медалью "Терегги" награждаются:

Джамалов Джаббар Фейзулла оглу

Джафаров Гусейн Шахгусейн оглу

Алиев Махир Нариман оглу

Гянджалыев Афсаледдин Сафихан оглу

Гасанов Сафтар Фаиг оглу

Гумбатов Хейрулла Иман оглу

Исмайлов Гасан Фатулла оглу

Гафаров Рафик Новруз оглу

Микаилов Сахиб Захид оглу

Мустафаев Нарбала Бейляр оглу

Нагиев Яшар Абузар оглу.