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    Работники юстиции посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов - ФОТО

    22 ноября - профессиональный праздник работников юстиции

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня руководство и сотрудники министерства юстиции Азербайджана посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов по случаю 22 ноября - профессионального праздника работников юстиции.

    Как сообщает Report министр юстиции Фикрет Мамедов и руководители структурных управлений министерства почтили память Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле. 

    Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

    После этого министр юстиции Фикрет Мамедов и сотрудники министерства посетили Аллею Шехидов, где почтили память шехидов во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана и возложили венок к "Вечному огню". 

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