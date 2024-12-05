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Работники сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждены медалью "Терегги"

Работники сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждены медалью "Терегги" Работники сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждены медалью "Терегги".
Внутренняя политика
5 декабря 2024 г. 14:08
Работники сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждены медалью Терегги

Работники сферы связи и информационных технологий Азербайджана награждены медалью "Терегги".

Как сообщает Report, распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере связи и информационных технологий в Азербайджанской Республике медалью "Терегги" награждаются следующие лица:

Аббасов Эмиль Исмаил оглу

Агамирова Ирада Рахиль гызы

Агасиева Севиндж Алибаба гызы

Бедирханов Дунай Расим оглу

Алиев Мушфиг Джабир оглу

Гусейнов Пярвиз Фируз оглу

Исмаилов Пярвиз Назим оглу

Керимов Вюсал Ряван оглу

Марданов Наиль Тейюб оглу

Нагиев Ибрагим Абдулла оглу

Велиева Севиндж Мисирхан гызы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsi işçiləri “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər - SİYAHI

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